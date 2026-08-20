DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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20.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 10,24 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'242 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die DocMorris-Aktie legte bis auf 10,33 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,99 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 82'892 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 161,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,739 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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