DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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20.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag stärker
Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 4,8 Prozent.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 16:28 Uhr 4,8 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'130 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 10,71 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 9,99 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 644'114 DocMorris-Aktien.
Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 7,35 Prozent wieder erreichen. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 167,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,739 CHF ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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