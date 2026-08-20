DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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20.08.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: Anleger greifen bei DocMorris am Mittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 10,17 CHF.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 10,17 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 10,71 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 9,99 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 506'322 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 10,62 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 61,44 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,739 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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