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19.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris steigt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 18,44 CHF.
Das Papier von DocMorris legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 18,44 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'852 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 18,73 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 195'901 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,627 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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|Barclays Capital
|05.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|13.11.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
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