DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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19.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,68 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 15,68 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Bei 15,93 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,64 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 59'027 DocMorris-Aktien.
Am 19.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,93 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,59 Prozent. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 299,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,643 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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