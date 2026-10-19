DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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19.10.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris macht am Montagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 15,87 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 15,87 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'210 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 16,58 CHF. Mit einem Wert von 15,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 572'970 DocMorris-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 16,58 CHF erreichte der Titel am 19.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 4,47 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,29 Prozent.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. DocMorris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,643 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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