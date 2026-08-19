DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 9,73 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 9,73 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 9,73 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,70 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 74'448 Aktien.
Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 59,69 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 280.64 Mio. CHF umsetzen können.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,734 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
DocMorris schlägt CEPD im Machtkampf klar zurück - Aktie profitiert
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07:00
|DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris with strong growth momentum in Rx and Digital Services in the first half of the year and guidance increase (EQS Group)
|
18.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)