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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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19.08.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 9,73 CHF.

DocMorris
9.40 CHF -0.96%
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Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 9,73 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'186 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 9,73 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,70 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 74'448 Aktien.

Am 15.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,25 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 59,69 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 280.64 Mio. CHF umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,734 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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