DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Mittwochmittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 9,31 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'164 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 8,96 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 429'397 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 11,25 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 20,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DocMorris am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,05 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von -7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,734 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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