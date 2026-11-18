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18.11.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 18,61 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 18,61 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die DocMorris-Aktie bei 19,27 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,60 CHF. Bisher wurden heute 253'332 DocMorris-Aktien gehandelt.
Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,629 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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