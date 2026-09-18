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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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18.09.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit positiven Vorzeichen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DocMorris. Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

DocMorris
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Das Papier von DocMorris konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 10,57 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 10,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,40 CHF. Bisher wurden heute 54'670 DocMorris-Aktien gehandelt.

Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DocMorris-Aktie. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 62,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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