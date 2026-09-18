DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 10,85 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'708 Punkten liegt. Bei 10,96 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 10,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 384'891 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach oben. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 176,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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