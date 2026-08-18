DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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18.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 9,59 CHF abwärts.
Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 9,59 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'156 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 9,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 97'347 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 59,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass DocMorris-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete DocMorris 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -7,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 280.64 Mio. CHF im Vorjahresquartal.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,734 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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16:29
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12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag tiefer (finanzen.ch)
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
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14.08.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
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11.08.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
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