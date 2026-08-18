DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag tiefer

Die DocMorris-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 9,57 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'108 Punkten realisiert. Im Tief verlor die DocMorris-Aktie bis auf 9,54 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,70 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 59'240 Aktien.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,25 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DocMorris am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 CHF erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 280.64 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -7,06 Prozent präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,734 CHF ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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