DocMorris Aktie News: DocMorris schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 10,54 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'623 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,54 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 10,26 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35'042 DocMorris-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,25 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 260.83 Mio. CHF eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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