DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von DocMorris legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 10,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'702 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 10,54 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,26 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 238'544 DocMorris-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 163,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an