Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’979 0.8%  SPI 19’739 0.9%  Dow 51’725 0.5%  DAX 25’765 0.9%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’327 1.0%  Gold 4’359 2.2%  Bitcoin 63’157 0.5%  Dollar 0.8233 -0.3%  Öl 103.2 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics reduziert Dividende
Infracore-Aktie höher: Finanzierungsofferte für Spital Wetzikon ergänzt
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Suche...

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 10,26 CHF.

DocMorris
10.35 CHF 2.69%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Kurs von 10,26 CHF zeigte sich die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,54 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 10,22 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,26 CHF. Zuletzt wechselten 168'168 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 161,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten