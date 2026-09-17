DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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17.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 10,26 CHF.
Mit einem Kurs von 10,26 CHF zeigte sich die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'608 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,54 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 10,22 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 10,26 CHF. Zuletzt wechselten 168'168 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 28.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 9,65 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 161,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 19.08.2025 hat DocMorris in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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