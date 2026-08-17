DocMorris Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von DocMorris

Die DocMorris-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 9,54 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'298 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die DocMorris-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,54 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,59 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'719 DocMorris-Aktien.

Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 15.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 15,20 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,05 CHF vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -7,06 Prozent auf 260.83 Mio. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280.64 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,734 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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