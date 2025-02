DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von DocMorris legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 18,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'068 Punkten liegt. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,96 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,67 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 56'864 DocMorris-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 98,85 CHF erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DocMorris-Aktie mit einem Kursplus von 421,91 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 17,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von DocMorris wird am 13.03.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der DocMorris-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 19.03.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,797 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch