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16.11.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Montagvormittag ins Plus
Die Aktie von DocMorris gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 18,80 CHF.
Die DocMorris-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 18,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'346 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 18,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,75 CHF. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 22'861 Aktien.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 3,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 79,14 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,630 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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