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16.11.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 18,05 CHF abwärts.
Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 3,7 Prozent auf 18,05 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'400 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 18,05 CHF. Bei 18,75 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 252'654 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 78,27 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,630 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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