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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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16.11.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag Verlust reich

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag Verlust reich

Die Aktie von DocMorris gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 18,40 CHF ab.

DocMorris
18.39 CHF -2.51%
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Die DocMorris-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 18,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'356 Punkten steht. Bei 18,29 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 18,75 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten DocMorris-Aktien beläuft sich auf 148'512 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 19,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,98 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (3,92 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,68 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,630 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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