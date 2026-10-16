DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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16.10.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris bricht am Vormittag nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DocMorris. Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 15,53 CHF.
Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,5 Prozent auf 15,53 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'225 Punkten steht. Bei 15,53 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,82 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 78'697 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 15,53 CHF. 0,00 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 74,75 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,658 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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