DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Um 16:28 Uhr wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 15,34 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 15,84 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,82 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 621'663 DocMorris-Aktien.

Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 15,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Abschläge von 74,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahresviertel waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,658 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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