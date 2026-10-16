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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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16.10.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag stark gefragt

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag stark gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 15,73 CHF nach oben.

DocMorris
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Um 12:28 Uhr sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 7,9 Prozent auf 15,73 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'259 Punkten tendiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,80 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,82 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 439'526 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,80 CHF an. 0,45 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 75,07 Prozent wieder erreichen.

Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,658 CHF je DocMorris-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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