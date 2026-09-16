DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag billiger

Um 09:28 Uhr rutschte die DocMorris-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 9,98 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'487 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 9,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 10,16 CHF. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'593 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 11,25 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,92 CHF. Dieser Wert wurde am 24.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 60,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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