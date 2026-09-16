DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Nachmittag

Die DocMorris-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 10,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'511 Punkten steht. Bei 10,18 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,16 CHF. Bisher wurden via SIX SX 84'135 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach oben. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DocMorris-Aktie 158,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,690 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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