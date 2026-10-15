DocMorris Aktie News: DocMorris macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,8 Prozent auf 14,48 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'152 Punkten steht. Bei 15,40 CHF erreichte die DocMorris-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 14,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 645'498 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2026 markierte das Papier bei 15,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 72,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,660 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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