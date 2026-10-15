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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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15.10.2026 12:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Donnerstagmittag zu

DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Donnerstagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 14,25 CHF.

DocMorris
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Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 14,25 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'026 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,40 CHF zu. Bei 14,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 505'051 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,40 CHF erreichte der Titel am 15.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,92 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. DocMorris vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,06 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,660 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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