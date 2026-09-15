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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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15.09.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Vormittag stärker

DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 9,80 CHF.

DocMorris
10.02 CHF 3.82%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von DocMorris legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 9,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 9,71 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'160 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 149,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. DocMorris veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 260.83 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,690 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’747.47 13.99 S3BCYU
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Long 12’473.99 8.83 SZXBHU
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