DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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15.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von DocMorris konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 10,05 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 10,05 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'451 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die DocMorris-Aktie bei 10,16 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,71 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 186'534 DocMorris-Aktien.
Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 11,25 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 10,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2026 Kursverluste bis auf 3,92 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 156,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 lud DocMorris zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF gegenüber -1,06 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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