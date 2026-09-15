DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 12:28 Uhr 3,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'404 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die DocMorris-Aktie bei 10,15 CHF. Bei 9,71 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 103'599 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 9,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 61,28 Prozent sinken.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,690 CHF je DocMorris-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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