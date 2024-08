DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 47,40 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'089 Punkten tendiert. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 47,80 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 47,04 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'255 DocMorris-Aktien.

Am 12.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 114,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 35,16 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an DocMorris-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 19.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2024 einen Verlust in Höhe von -6,966 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch