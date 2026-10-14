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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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14.10.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag im Aufwind

DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochvormittag im Aufwind

Die Aktie von DocMorris gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 14,00 CHF zu.

DocMorris
14.00 CHF 4.55%
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Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 14,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'767 Punkten tendiert. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,00 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 36'313 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Bei 14,00 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DocMorris-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 71,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,06 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 260.83 Mio. CHF gelegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,660 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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