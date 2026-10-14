DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochmittag mit Verlusten

Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 13,83 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'913 Punkten steht. Das Tagestief markierte die DocMorris-Aktie bei 13,80 CHF. Bei 13,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 65'170 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 14,05 CHF. Gewinne von 1,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 71,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umsetzen können.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt