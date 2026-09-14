DocMorris Aktie News: DocMorris gibt am Montagnachmittag nach

Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 9,61 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Bei 9,34 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,86 CHF. Zuletzt wechselten 345'474 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 28.08.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 14,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 145,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,06 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocMorris -1,06 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,690 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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