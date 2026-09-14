DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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14.09.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Montagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von DocMorris gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Minus bei 9,65 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die DocMorris-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 9,65 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'624 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die DocMorris-Aktie bis auf 9,34 CHF ein. Bei 9,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185'499 DocMorris-Aktien.
Bei 11,25 CHF markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 59,36 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem DocMorris seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,06 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260.83 Mio. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,690 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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