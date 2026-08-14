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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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14.08.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von DocMorris gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 9,54 CHF.

DocMorris
9.52 CHF -0.94%
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Die DocMorris-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 9,54 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die DocMorris-Aktie bis auf 9,54 CHF. Bei 9,63 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'077 DocMorris-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 11,25 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2026). Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 15,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DocMorris-Aktie 58,87 Prozent sinken.

Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DocMorris am 19.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -7,06 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass DocMorris im Jahr 2026 -1,734 CHF je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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