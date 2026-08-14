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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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14.08.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag stärker

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von DocMorris. Zuletzt wies die DocMorris-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 9,71 CHF nach oben.

DocMorris
9.52 CHF -0.94%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DocMorris zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 9,71 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'266 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die DocMorris-Aktie bei 9,81 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,63 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116'853 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,92 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 59,59 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DocMorris-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat DocMorris mit einem Umsatz von insgesamt 260.83 Mio. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden waren, um -7,06 Prozent verringert.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,734 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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