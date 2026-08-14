DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 9,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 9,70 CHF. Bei 9,63 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 32'555 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 14,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 145,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 280.64 Mio. CHF umsetzen können.

Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,734 CHF einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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