DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DocMorris. Zuletzt sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 9,64 CHF zu.
Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 9,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die DocMorris-Aktie bis auf 9,70 CHF. Bei 9,63 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der DocMorris-Aktie belief sich zuletzt auf 32'555 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,25 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2026. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 14,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,92 CHF fiel das Papier am 24.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 145,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DocMorris am 19.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,06 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 280.64 Mio. CHF umsetzen können.
Laut Analysten dürfte DocMorris im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,734 CHF einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie
DocMorris-Aktie stärker: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal
DocMorris-Aktie klettert deutlich: Stellenabbau infolge von "AI-First"-Strategie geplant
DocMorris schlägt CEPD im Machtkampf klar zurück - Aktie profitiert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
16:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Freitagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittag fester (finanzen.ch)