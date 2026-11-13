DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr sprang die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 19,06 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die DocMorris-Aktie bis auf 19,13 CHF. Bei 19,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 30'341 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 19,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 79,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 260.83 Mio. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 260.83 Mio. CHF.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,633 CHF je Aktie in den DocMorris-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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