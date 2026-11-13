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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

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13.11.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

DocMorris Aktie News: DocMorris am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DocMorris. Die DocMorris-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 18,90 CHF ab.

DocMorris
18.86 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DocMorris nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 18,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'236 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DocMorris-Aktie bisher bei 18,85 CHF. Bei 19,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 194'412 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,50 CHF. Gewinne von 3,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 79,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,06 CHF. Ein Jahr zuvor waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 260.83 Mio. CHF, gegenüber 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

In der DocMorris-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,633 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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13.11.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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