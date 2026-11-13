DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittag im Plus

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,18 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'280 Punkten notiert. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,25 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 131'668 DocMorris-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2026 auf bis zu 19,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,92 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 79,55 Prozent würde die DocMorris-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,06 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 260.83 Mio. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DocMorris 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet hatte.

Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,633 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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