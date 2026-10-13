DocMorris Aktie News: DocMorris am Vormittag auf rotem Terrain

Die DocMorris-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 13,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. In der Spitze fiel die DocMorris-Aktie bis auf 13,20 CHF. Mit einem Wert von 13,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DocMorris-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'236 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,95 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der DocMorris-Aktie. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 70,56 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für DocMorris-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,06 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DocMorris in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF im Vergleich zu 260.83 Mio. CHF im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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