DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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13.10.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Die Aktie von DocMorris gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 13,69 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das DocMorris-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 13,69 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. Bei 13,76 CHF markierte die DocMorris-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,20 CHF. Zuletzt wechselten 93'644 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,95 CHF erreichte der Titel am 09.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,92 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DocMorris-Aktie mit einem Verlust von 71,35 Prozent wieder erreichen.
DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. DocMorris liess sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DocMorris 260.83 Mio. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden.
2026 dürfte DocMorris einen Verlust von -1,660 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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