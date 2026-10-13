DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Die DocMorris-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,41 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'881 Punkten steht. Der Kurs der DocMorris-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,46 CHF zu. Die höchsten Verluste verbuchte die DocMorris-Aktie bis auf 13,20 CHF. Bei 13,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'838 DocMorris-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,95 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 4,03 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,92 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,75 Prozent.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je DocMorris-Aktie. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,06 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DocMorris im vergangenen Quartal 260.83 Mio. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocMorris 260.83 Mio. CHF umsetzen können.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,660 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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