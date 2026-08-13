DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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13.08.2026 09:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagvormittag gesucht
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von DocMorris. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 9,60 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die DocMorris-Papiere um 09:28 Uhr 1,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'421 Punkten notiert. In der Spitze legte die DocMorris-Aktie bis auf 9,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'132 DocMorris-Aktien umgesetzt.
Bei 11,25 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DocMorris-Aktie 17,19 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 59,15 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
DocMorris-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen. Am 19.08.2025 hat DocMorris die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,06 Prozent auf 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 280.64 Mio. CHF gelegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DocMorris einen Verlust von -1,730 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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