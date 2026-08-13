DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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13.08.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DocMorris. Das Papier von DocMorris legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 9,67 CHF.
Das Papier von DocMorris legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 9,67 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 9,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 91'072 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2026 auf bis zu 11,25 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 14,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,92 CHF am 24.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,44 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten DocMorris-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier. DocMorris gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. DocMorris hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,06 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -7,06 Prozent auf 260.83 Mio. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Analysten gehen davon aus, dass DocMorris 2026 einen Verlust in Höhe von -1,730 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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