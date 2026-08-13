DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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13.08.2026 12:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris legt am Mittag zu
Die Aktie von DocMorris zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DocMorris-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 9,63 CHF.
Die DocMorris-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 9,63 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die DocMorris-Aktie sogar auf 9,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,60 CHF. Zuletzt wechselten 53'525 DocMorris-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,25 CHF an. Der derzeitige Kurs der DocMorris-Aktie liegt somit 14,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,92 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,27 Prozent.
Für DocMorris-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden. Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -7,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 260.83 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 280.64 Mio. CHF US-Dollar umgesetzt.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,730 CHF je DocMorris-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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