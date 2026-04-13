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13.04.2026 09:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris tritt am Montagvormittag auf der Stelle

DocMorris Aktie News: DocMorris tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von DocMorris. Mit einem Kurs von 5,50 CHF zeigte sich die DocMorris-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

DocMorris
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Bei der DocMorris-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 18'385 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DocMorris-Aktie bisher bei 5,50 CHF. Die DocMorris-Aktie sank bis auf 5,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'024 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 12,26 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der DocMorris-Aktie ist somit 122,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,92 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,69 Prozent könnte die DocMorris-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte DocMorris 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DocMorris am 19.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei DocMorris ein EPS von -1,05 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von -7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 280.64 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,644 CHF je DocMorris-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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