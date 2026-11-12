DocMorris Aktie News: DocMorris am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 19,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'274 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,50 CHF aus. Bei 19,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 304'107 DocMorris-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,63 Prozent Plus fehlen der DocMorris-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DocMorris-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus. Am 19.08.2025 legte DocMorris die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,06 CHF. Im Vorjahresquartal waren -1,06 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 260.83 Mio. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 260.83 Mio. CHF umgesetzt worden waren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,675 CHF je DocMorris-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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